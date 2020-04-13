Сеул, , 09:26 — REGNUM Автомобильная компания Kia Motors рассматривает возможность временной приостановки некоторых своих заводов в Южной Кореи в конце апреля из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов агентства, с 23 по 29 апреля Kia планирует остановить работу трёх заводов. Всего компании принадлежат в Южной Кореи девять предприятий, включая одно в качестве совместного предприятия. Три завода производят большую часть экспортных автомобилей Kia Motors, включая Sportage и Soul.

Приостановка производства связана со снижением спроса на автомобили за пределами Южной Кореи.

Ранее южнокорейская компания Hyundai сообщила, что может остановить работу на одном из заводов в Южной Кореи.

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