Париж, , 09:14 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал Европейский союз (ЕС) принять «срочные» меры, чтобы помочь молочной отрасли и разрешить хранение молочных продуктов, сообщает Le Figaro.

«Не может быть и речи, чтобы мы выливали молоко. Я прошу Европейский союз принять сильные решения», — заявил Дидье Гийом.

По словам министра, Европейская комиссия должна принять срочные меры для поддержки рынка.

«Когда я вижу фермера, выливающего молоко, это заставляет мои волосы встать дыбом. Это недопустимо», — отметил министр сельского хозяйства.

Министр также просит ЕС предоставить производителям сыра возможность замораживать их продукт, что сегодня запрещено.

Издание отмечает, что молочный сектор во Франции вынужден сокращать производство на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Франции призвал мэров и префектов содействовать открытию продовольственных рынков в стране.

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