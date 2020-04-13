Париж, 13 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал Европейский союз (ЕС) принять «срочные» меры, чтобы помочь молочной отрасли и разрешить хранение молочных продуктов, сообщает Le Figaro.
«Не может быть и речи, чтобы мы выливали молоко. Я прошу Европейский союз принять сильные решения», — заявил Дидье Гийом.
По словам министра, Европейская комиссия должна принять срочные меры для поддержки рынка.
«Когда я вижу фермера, выливающего молоко, это заставляет мои волосы встать дыбом. Это недопустимо», — отметил министр сельского хозяйства.
Министр также просит ЕС предоставить производителям сыра возможность замораживать их продукт, что сегодня запрещено.
Издание отмечает, что молочный сектор во Франции вынужден сокращать производство на 5%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Франции призвал мэров и префектов содействовать открытию продовольственных рынков в стране.
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