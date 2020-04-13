Ярославль, , 09:12 — REGNUM Мэрия Ярославля предоставит отсрочку по платежам в бюджет города владельцам ларьков, организаторам летних кафе и агентствам наружной рекламы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Проект решения «Об отдельных мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности» внесен в муниципалитет Ярославля и будет рассмотрен на ближайшем заседании. Проект подготовлен «на основании многочисленных обращений предпринимательского сообщества». Он призван снизить финансовую нагрузку на бизнес.

Владельцам нестационарных торговых объектов дадут отсрочку по платежам в бюджет на 3 месяца. Организаторам летних кафе выдадут разрешение на них, дав возможность заплатить позже (до 1 июля). Самые существенные меры получат владельцы наружной рекламы. Им будет разрешено в этом году внести плату за пользование рекламными местами до 1 декабря. А по новым рекламным местам, которые будут разыграны на аукционах в 2020 году, дается право отсрочки платежей на год.

Предложенные меры поддержки пока являются весьма скромными. Бюджет города по ним потеряет доходы в 2020 году лишь в сумме 10,5 млн рублей. При этом власти не освобождают бизнес от сборов, а лишь дают отсрочку. Неизвестно, откроются ли вообще летние кафе в 2020 году.

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