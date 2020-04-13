Москва, , 09:11 — REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак заявил что газопровод «Северный поток — 2» однозначно будет реализован.

«Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Министр также напомнил, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который реализуют сразу несколько мировых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели санкции против евросоюзных компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока — 2». В итоге, строительство «Северного потока — 2», который готов почти на 90%, остановилось.

Российские власти заявили, что газопровод всё равно будет достроен собственными силами. Чтобы завершить «Северный поток — 2» осталось проложить 160 километров трубопровода по двум ниткам.

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