Пекин, , 09:01 — REGNUM Китай импортировал почти 2 млн тонн свинины в 2019 году, сообщили 12 апреля в Министерстве коммерции КНР.

Импорт свинины взлетел на 67% относительно 2018 года за прошедший год, сообщил представитель министерства Жэнь Хунбинь во время пресс-конференции в Пекине. Импорт оказал мощную поддержку в стабилизации внутреннего рынка страны в связи с дефицитом мяса.

Дефицит и, как следствие, рост цен, был вызван африканской чумой свиней, которая серьезно подорвала свиноводство и подстегнула потребительскую инфляцию в стране.

Цены начали стабилизироваться только после того, как страна приняла ряд мер стабилизацию, вроде выпуска на рынок свинины из госрезервов и предоставления субсидий производителям. За прошедший год Китай ввез 4,82 млн тонн мясной продукции из-за рубежа, что на 58% больше, чем годом ранее.