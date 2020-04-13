Ставрополь, , 09:05 — REGNUM На поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса нового типа власти Ставропольского края направят около 3 млрд рублей. В частности, предусмотрены введение налоговых льгот и выдача санаториям беспроцентных займов, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Так, на налоговые преференции предполагается направить порядка 1,2 млрд рублей, около 1,5 млрд рублей — на госгарантии по выдаче санаторно-курортным учреждениям беспроцентных займом. Кроме того, около 300 млн рублей будет направлено на докапитализацию Фонда микрофинансирования, что позволит запустить в регионе специальную программу по микрозаймам для малого и среднего бизнеса.

Также на Ставрополье прорабатывается вопрос возобновления работы МФЦ. В ближайшее время планируется открытие ряда центров на территориях края для предоставления наиболее востребованных услуг как для населения, так и для бизнеса.

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