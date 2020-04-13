Пекин, , 08:55 — REGNUM Продажи экскаваторов в Китае побили рекорды в марте после возобновления производства техники по всей стране, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Общий объем продаж экскаваторов за прошедший месяц достиг 49 408 единиц, что на 11,6% выше в годовом исчислении, сообщили в Китайской ассоциации строительной техники.

В частности, 46 610 экскаваторов было продано на внутреннем рынке, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Экпорт оборудования вырос на 17,7% до 2798 единиц.

Продажи экскаваторов являются важным индикатором жизненной силы экономики, поскольку отражает, как правило, рост объемов производства в добывающей и строительной сферах экономики.