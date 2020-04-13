Берлин, , 08:53 — REGNUM В марте 2020 года самой продаваемой маркой в Германии стал Volkswagen. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

По данным представителей агентства, за месяц в стране было куплено 40 643 машины бренда Volkswagen, что на 35,1% меньше, чем год назад.

Второе место по продажам в Германии занимают машины марки Mercedes-Benz. В марте их приобрели 20 132 немецких автолюбителя — на 28,2% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает бренд BMW. За отчётный период дилеры этой компании реализовали 20 047 автомобилей (-21,3%).

На четвертом и пятом местах соответственно компании Audi (18 904 ед.) и Ford (12 730 ед.).

Напомним, в марте 2020 года в РФ было реализовано более 160 тыс. легковых машин, что на 22,7% больше уровня продаж прошлого года.

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