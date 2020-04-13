Сеул, , 08:52 — REGNUM Южнокорейские автомобилестроительные компания Hyundai Motor и KIA Motors приостановили работу некоторых заводов в связи с распространением коронавируса и падением продаж по всему миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компаний.

По словам источников, Hyundai Motor закроет вторую производственную линию на пятом заводе в городе Ульсан на пять дней с 13 апреля.

Представители компаний отмечают, что KIA Motors также рассматривает возможность закрытия первого и второго заводов в Кванмёне и второго завода в Кванджу в период с 23 по 29 апреля. Известно, что окончательное решение руководство компании примет на этой неделе.

Отмечается, что это первый случай, когда Hyundai Motor и KIA Motors сокращают свои производственные мощности из-за вялого экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Hyundai и KIA столкнулись с сокращением объемов продаж из-за коронавируса