Самара, , 08:43 — REGNUM Работы по строительству мостового перехода через р. Волгу около с. Климовка в Самарской области идут по намеченному графику. Об этом 12 апреля сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 12 апреля он проинспектировал ход строительства этого объекта, поговорил с рабочими, а также дал некоторые поручения чиновникам по вопросам, которые необходимо оперативно решить.

Дмитрий Азаров поблагодарил строителей, которые работают в этот сложный период и строят очень важный для региона объект. Мостовой переход должен стать частью международной автотрассы «Европа — Западный Китай». После завершения этого строительства уменьшится время поездки до Москвы, что даст возможность создавать в Самарской области новые предприятия, а значит и новые рабочие места.

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