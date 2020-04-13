Москва, , 08:48 — REGNUM Договорённость нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти поддержит цены на сырье, но исключительно высокими они не будут. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 13 апреля в интервью телеканалу CNBC.

Он назвал текущую ситуацию основной поддержкой для цен на нефть, отметив при этом, что сделка ОПЕК+ не повлечёт за собой исключительного роста цен. В сумме страны ОПЕК и их партнёры среди стран G20 сократят добычу на более чем 15 млн баррелей в сутки, добавил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул важность стабилизации нефтяных рынков. Волатильность цен на нефть ещё сохраняется. Сделка важна для стабильности стран, она положительно отразится на экономиках России и Саудовской Аравии, а также на глобальной экономике.

«Эта сделка показывает, что страны хотят сотрудничать», — пояснил Дмитриев, отметив также положительную роль президента США Дональда Трампа, которому удалось договориться с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти в течение мая — июня примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Читайте также: Россия сократила суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей по сделке ОПЕК+