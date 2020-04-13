Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбургской области сложилась нестабильная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота, сообщает управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, зарегистрировано пять неблагополучных пунктов, где установлен карантин по бруцеллезу. Карантин действует в трех населенных пунктах Акбулакского района, в одном пункте Илекского района и одном в Соль-Илецком городском округе.

Стоит отметить, что в регионе на протяжении последних лет фиксируются неблагополучные пункты по бруцеллезу: в 2016 году — шесть, в 2017 году — 11, в 2019 году — семь. С начала 2020 года оздоровлено два неблагополучных пункта.