Нальчик, , 08:36 — REGNUM По долгам оставшегося два года назад без лицензии ООО «КБ «Бум Банк» из Кабардино-Балкарии к ответу пытаются привлечь семерых бывших топ-менеджеров и акционеров. Сумма претензий конкурсного управляющего банка составляет 1 125 119 000 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арбитраж Кабардино-Балкарии до 7 мая 2020 года оставил без движения из-за недочётов.

Напомним, решение вывести банк с рынка услуг регулятор принял 1 июня 2018 года. На тот момент «БУМ-Банк» был на 380-м месте по размеру активов в стране. Причиной отзыва лицензии послужило не только неоднократное нарушение профильного законодательства, но и рискованная бизнес-модель, которая была преимущественно ориентирована на выдачу кредитов гражданам, а это «привело к формированию на балансе значительного объёма активов сомнительного качества». Ресурсную базу банка представляли «привлечённые от населения денежные средства». Также во второй половине 2017 года в банке были выявлены сомнительные транзитные операции.

ООО является банкротом. Срок конкурсного производства для него был продлён до 24 июля 2020 года. На начало марта 2020 года у банка имеются обязательства перед 367 кредиторами на общую сумму 1,583 млрд рублей.

В деле общества не обошлось без уголовных эпизодов. В ноябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования») — по факту выдачи кредитов физлицам. Ранее дела возбудили по фактам хищения средств под видом выдачи технических кредитов гражданам и преднамеренного банкротства. В 2018 году обвинение предъявии экс-главе правления банка. Предварительное следствие продолжается.

По данным ЕГРЮЛ, банк создан в декабре 1990 года. Через ООО «КИМА» более 22,1% голосующих акций в нём принадлежало Анзору Ажахову (также его личная доля — 13,07%), ещё 22,95% — Каншоби Ажахову и 22,09% — Сергею Евтушенко (мужу Марии Ажаховой — сестры Анзора Ажахова). Кашоби и Анзор Ажаховы — в числе тех, кого требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ООО.