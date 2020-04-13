Тольятти, Самарская область, , 08:38 — REGNUM Отечественная компания АвтоВАЗ возобновила выпуск автомобилей 13 апреля. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации автозавода Сергей Зайцев в интервью ТАСС.

Зайцев подчеркнул, что предприятие возобновило работу с учетом всех необходимых мер безопасности в период пандемии коронавируса. Так, все помещения автозавода, а также оборудование прошли дезинфекцию. Ежедневно на заводе будет проводиться уборка.

Кроме того, между рабочими местами соблюдается безопасное расстояние, они были оборудованы перегородками. В местах массового скопления людей нанесена разметка для обязательного дистанцирования друг от друга сотрудников.

Ранее стало известно, что Горьковский автомобильный завод возобновит выпуск транспортных средств с 13 апреля.

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