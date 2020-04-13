Париж, , 08:33 — REGNUM Во Франции производители паштета из гуся или утки, фуа-гра, предупредили о резком падении продаж из-за мер изоляции, связанных с эпидемией коронавируса, и призвали к солидарности дистрибьюторов и потребителей, передает BFM TV.

Как шампанское и другие праздничные продукты, фуа-гра редко появляется в списке покупок. Тем не менее пасхальные каникулы традиционно являются периодом большого потребления фуа-гра, утиной грудки и конфи из гуся и утки, но производители столкнулись с «очень резким падением продаж».

Например, в гипермаркетах и супермаркетах продажи полуфабрикатов из печени утки упали на 50% с 29 марта 2020 года.

По данным производителей французского деликатеса, падение продаж является следствием закрытия ресторанов, снижения внимания к их продуктам в супермаркетах, закрытия рынков и прекращения экспортной деятельности.

«Снижение продаж представляет реальный риск для 100 000 рабочих мест», — говорится в совместном заявлении производителей фуа-гра.

Производители также призывают потребителей поддержать сектор, гарантируя, что «утиная грудка и конфи особенно подходят для приготовления пищи в домашних условиях».

Напоминаем, что ситуация тем более критична для производителей фуа-гра, поскольку до начала пандемии сектор едва оправился от последствий птичьего гриппа в 2016 и 2017 годах. Производство упало на 40% в то время.