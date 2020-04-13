Москва, , 08:21 — REGNUM Сделка стан ОПЕК+ поддержала нефтяной рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По случаю Страстной пятницы 10 апреля биржи США были закрыты. Торги фьючерсами на нефть и индексами не проводились.

10 апреля состоялась встреча стран Группы двадцати (G20) ради стабилизации мировых цен на нефть. Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Переговоры были перенесены на выходные, так как нужно было уговорить Мексику на сокращение добычи нефти.

12 апреля на втором экстренном заседании странам ОПЕК+ удалось прийти к соглашению. С 1 мая 23 страны снизятся добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки два месяца. Затем лимит составит 8 млн баррелей в сутки.

Глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2−3 млн баррелей в сутки.

Из-за праздника отчет Baker Hughes вышел 9 апреля. Согласно представленным данным число нефтяных буровых установок снизилось на 58 единиц до 504 штук. Год назад их было 833 штук.

Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Сегодня, 13 апреля, на торгах в Азии цена на нефть повысилась на 2,38%, до $32,81.

Добычу нефти сократили, теперь осталось расквитаться с коронавирусом и восстановить спрос на нефть и нефтепродукты. Поддержка образовалась на $31.50, сопротивление — на $36,50. Куда цена выйдет, в том направлении пойдёт в ближайшие 3−5 дней.

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