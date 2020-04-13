Москва, , 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, а запрет может быть введен сроком на полгода.

Соответствующее решение позволит сохранить российскую нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места на нефтеперерабатывающих заводах, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в мае и июне сократит объем добычи нефти до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Снижение добычи прежде всего обусловлено снижением спроса на нефть во всем мире.

Условия сделки ОПЕК+ о снижении объемов добычи сырой нефти будет действовать до конца апреля 2022 года, при этом предусмотрена возможность продления в декабре 2021 года.