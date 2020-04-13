Берлин, , 08:17 — REGNUM По итогам марта 2020 года в Германии было реализовано 215 199 новых машин — на 37,7% меньше, чем в марте 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

Такой результат падения продаж машин в Германии является самым большим в истории немецкого авторынка. Связано падение спроса с пандемией нового коронавируса и связанными с этим ограничениями для общественной жизни и бизнеса.

Всего по итогам первого квартала текущего года реализация новых машин в Германии составила 701 362 единицы. Этот результат на 20,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в марте 2020 года российский авторынок занял третье место в европейском первенстве. За месяц в РФ была продана 162 321 новая машина.

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