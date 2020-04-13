Сеул, , 08:12 — REGNUM В период с 1 по 10 апреля экспорт товаров из Южной Кореи сократился почти на 19%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в первые десять дней апреля экспорт составил $12,2 млрд, что на 18,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт полупроводников сократился на 1,5%, автомобилей — на 7,1%, нефтепродуктов — на 47,7%, устройств беспроводной связи — на 23,1%, автозапчастей — на 31,8%.

Кроме того, экспорт товаров в Китай упал на 10,2%, в США — на 3,4%, в страны Европы — на 20,1%, во Вьетнам — на 25,1%, в Японию — на 7%, в страны Латинской Америки — на 51,2%, в страны Ближнего Востока — 1,2%.

Эксперты отмечают, что основной причиной падения показателей является распространение коронавируса.