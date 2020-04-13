Хартум, , 08:14 — REGNUM Судану срочно необходимы 120 миллионов долларов США для борьбы с новым коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны.

По словам Акрама Али Алтома, срочность вызвана острой нехваткой оборудования для борьбы с эпидемией, разорившей системы здравоохранения даже более богатых стран.

Хотя в Судане до сих пор сообщалось об относительно небольшом числе случаев заражений, пандемия началась в то время, когда страна столкнулась с серьезным экономическим кризисом, отмечают журналисты.

«Мы готовим стратегию по борьбе с коронавирусом, которая рассчитана до конца июня, но для ее реализации нам срочно требуется 120 миллионов долларов США на обеспечение работников здравоохранения защитным оборудованием, а также на подготовку медицинских учреждений и передового лабораторного оборудования для проведения тестирований», — заявил министр здравоохранения Акрам Али Алтом в интервью Reuters на фоне распространения COVID-19 в Хартуме.

До настоящего времени в Судане сообщили о 19 подтвержденных случаях заражения коронавирусом, в том числе о двух случаях с летальным исходом, однако Алтом заметил, что «в случае его распространения в Судане… [страна] не сможет справиться с крупной вспышкой». По его словам, в настоящее время число больничных коек, оборудованных аппаратами ИВЛ, составляет всего несколько сотен.

В рамках мер по борьбе с распространением вируса правительство также ввело двенадцатичасовой комендантский час, закрыло школы и университеты и запретило проведение общественных мероприятий и собраний.

Министр заявил, что министерство здравоохранения рекомендовало полностью закрыть столицу страны, Хартум, на три недели, а также увеличить количество карантинных центров и усилить испытательные мощности в проведении тестирований на наличие вируса.