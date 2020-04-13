Оттава, , 07:37 — REGNUM Канада не брала на себя обязательств по сокращению объемов добычи и производства нефти, так как соответствующее решение должны принимать главы регионов страны, передает телеканал CBC News со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.

По его данным, решение о том, снижать ли объемы добычи нефти, должны принять в провинциях Альберта, Саскачеван и Ньюфаундленд, а также Лабрадор. Источник подчеркнул, что ранее эти регионы уже снижали объем производства, однако подробности привести отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады поприветствовали заключение соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. По словам главы канадского министерства природных ресурсов, Канада приветствует любые шаги, стабилизирующие глобальный рынок нефти.

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