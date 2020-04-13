Ульяновск, , 07:36 — REGNUM В Ульяновской области дачно-садоводческий сезон переносится предварительно с 15 апреля на 1 мая, при этом он «будет проходить в новом формате». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам межведомственного совещания.

С учётом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе изменили начало дачного сезона. Первоначально планировалось, что он начнётся с 15 апреля, но его перенесли предварительно на 1 мая. В этот же день в регионе запустят и транспортные маршруты по «дачным» направлениям. До начала власти просят жителей воздержаться от поездок на дачи.

«В этом году садоводческий сезон будет проходить в новом формате, который связан с ограничениями из-за пандемии. Мы не должны отказываться от него совсем, однако нужно опираться на указ президента РФ, согласно которому в нашем регионе до 30 апреля введены ограничения по передвижению людей, особенно старшего поколения», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Речь, прежде всего, идёт о транспортном обеспечении. В области движение автобусов будет организовано по 21 сезонному пригородному садоводческому маршруту, из них 17 маршрутов проходят в Левобережной части области, остальные — в Правобережной. Льготный проезд сохранится. Кроме того, вводится дополнительный день для курсирования пригородного поезда Ульяновск — Димитровград: он также будет ходить по вторникам.

Власти отмечают, что расписания движения автобусов составлены с учётом мнений председателей садоводческих товариществ. В выходные и праздники будут курсировать до 60 автобусов, в будни — до 35 автобусов.

Губернатор ранее подчёркивал, что дачники и садоводы должны будут «жесточайшим образом» соблюдать все меры безопасности, «особенно это касается передвижения общественным транспортом». По его словам, нужно будет «точно исключить посиделки с соседями на даче».

В Ульяновской области порядка 500 тыс. человек занимаются садоводством, в регионе насчитывается более 160 тыс. дачных и садовых участков. По данным министерства АПК, в прошлом году в регионе садоводами и дачниками произведено более 8 тыс. тонн картофеля, 1,6 тонн капусты, 5,7 тонн огурцов и томатов, свыше 1,9 тонн моркови, 1,5 тонн лука и чеснока.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, говоря об эпидемиологической ситуации, Сергей Морозов отметил, что «ситуация продолжает ухудшаться». На 12 апреля в Ульяновской области число подтверждённых случаев коронавируса выросло на восемь и достигло 70. Всего проведено более 4 тыс. тестов.