Доха, , 07:27 — REGNUM Меры по противодействию негативному влиянию на мировую экономику пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса, планируют обсудить министры финансов и главы центральных банков стран «большой двадцатки» (G20), сообщили в пресс-центре организаторов встречи.

Виртуальная встреча представителей G20 пройдёт 15 апреля. Её председателем выступит Саудовская Аравия.

Отмечается, что в ходе встречи «продолжится обсуждение и будут приняты срочные шаги, необходимые для противостояния глобальному вызову, который представляет собой пандемия COVID-19».

Ранее источники, знакомые с ходом подготовки встречи, сообщали, что государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран.

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