Тамбов, 13 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Арбитраж Тамбовской области вернул банкротный иск, поданный две недели назад к федеральному пороховому заводу из Тамбовской области. Причиной возвращения претензий стало введение моратория на банкротство в свете пандемии коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сведения о возвращении иска обнародованы в базе арбитража 11 апреля 2020 года. В определении суда отмечается, что правительство России утвердило мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он установлен на полгода и действует на основании постановления
Тамбовский завод включён в этот реестр в августе 2004 года под порядковым номером 444.1, потому на него и распространяется мораторий.
Напомним, исковое заявление в арбитраж было подано в конце марта 2020 года компанией из Подмосковья, которая ранее выиграла у крупнейшего производителя боеприпасов и порохов иск на сумму свыше 2,22 млн рублей. В основе гражданского спора лежал контракт от 2018 года на поставку оптического микроскопа.
Для справки: ФКП «Тамбовский пороховой завод» работает в Котовске с 1915 года. Для города завод является градообразующим.