Тамбов, , 07:23 — REGNUM Арбитраж Тамбовской области вернул банкротный иск, поданный две недели назад к федеральному пороховому заводу из Тамбовской области. Причиной возвращения претензий стало введение моратория на банкротство в свете пандемии коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сведения о возвращении иска обнародованы в базе арбитража 11 апреля 2020 года. В определении суда отмечается, что правительство России утвердило мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он установлен на полгода и действует на основании постановления от 03.04.2020 года №428.

«Мораторий действует, в частности, в отношении организаций, включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый указом президента РФ от 4 августа 2004 года №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», — отмечается в документах суда.

Тамбовский завод включён в этот реестр в августе 2004 года под порядковым номером 444.1, потому на него и распространяется мораторий.

Напомним, исковое заявление в арбитраж было подано в конце марта 2020 года компанией из Подмосковья, которая ранее выиграла у крупнейшего производителя боеприпасов и порохов иск на сумму свыше 2,22 млн рублей. В основе гражданского спора лежал контракт от 2018 года на поставку оптического микроскопа.