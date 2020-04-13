Курган, , 06:37 — REGNUM Курганская область продолжает влезать в кредиты. Для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств власти Зауралья объявили тендеры на определение исполнителя услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии на общую сумму в три миллиарда рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Закупки разбиты на три кредита по одному миллиарду рублей сроком на один год под 7% годовых.

Отметим, что размер госдолга Курганской области по данным финансового управления региона на 1 марта 2020 года составляет 16 586 896 840 рублей.