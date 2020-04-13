Оренбург, , 06:21 — REGNUM Арбитраж Оренбургской области удовлетворил ходатайство ООО «Селекционно гибридный центр «Вишневский», фактически дав компании отсрочку по уплате доначисленных налогов. Пока неизвестно о какой сумме идёт речь, но в компании, работающей в сфере свиноводства, заявили, что «бесспорное взыскание налоговым органом доначисленных налогов, пени повлечёт негативные последствия для производственной и финансовой деятельности заявителя», что недопустимо, так как центру в период пандемии нужно обеспечить «бесперебойную работу в целях обеспечения продовольствием» жителей региона. Основной иск суд планирует рассмотреть 25 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ООО об оспаривании решения межрайонной инспекции ФНС России №7 по Оренбургской области поступил в арбитраж 3 апреля 2020 года. Само же решение, которое позволяет налоговому органу взыскать налоги и пени в бесспорном порядке, было вынесено в январе 2020 года. Одновременно с иском ООО подало ходатайство об ограничительных мерах — приостановке действия решения, которое было удовлетворено.

«Общество указывает, что 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения объявлена пандемия в отношении короновирусной инфекции (COVID-19). Распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р введены ограничения в целях защиты здоровья граждан. Указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 года №112-к ограничения установлены на территории Оренбургской области. Вместе с тем, в текущей ситуации в мире и Российской Федерации обществу, как предприятию сельского хозяйства необходимо обеспечить бесперебойную работу в целях обеспечения продовольствием населения», — отмечается в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в апреле 2006 года для разведения свиней. Уставный капитал компании — 226 млн рублей, среднесписочная численность работников — почти 200 человек. Директор компании с 2011 года — Вильдан Муратов, владелец — Виктор Железнов. Последний два года назад проходил фигурантом уголовного дела по хищению 100 млн рублей бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий для центра. В июне 2018 года по этому же делу был задержан министр сельского хозяйства области Михаил Маслов.

Напомним, ранее другое предприятие продовольственной отрасли — сахарный завод из Татарии привёл ситуацию с коронавирусом в качестве аргумента для отсрочки по уплате многомиллионного штрафа и доначисленного налога. Речь шла о сумме более 228,5 млн рублей и ОАО «Заинский сахар».