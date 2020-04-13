Якутск, , 05:52 — REGNUM Неизученным до конца остаётся влияние коронавируса на сельскохозяйственных животных. В этой связи остаётся непонятным, как в условиях пандемии фермеры готовятся к началу посевной кампании. Политолог Андрей Данилов опасается, что может повториться история со свиным и птичьим гриппом, когда пришлось умертвить огромное количество животных.

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«Если говорить о сельском хозяйстве, то мне не до конца понятно как фермеры, предприятия готовятся к посевной? Какие меры приняты по защите поголовья сельскохозяйственных животных от мутаций коронавируса в форму поражающую виды животных болеющих гриппом? Да это не шутки и не бред — гриппом болеют птицы и свиньи, учёные считают что грипп зародился впервые у водоплавающих птиц, потом перешёл к другим живым организмам. Мы помним эпидемию свиного и птичьего гриппа, когда огромное количество животных пришлось умертвить», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Андрей Данилов считает, что властям РФ рано или поздно придётся взять на себя всю ответственность и ввести в стране настоящий карантин. Между тем, регионы начали ослаблять меры режима самоизоляции.