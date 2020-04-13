Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Уровень ВВП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна за исключением Венесуэлы снизится на 4,6% в 2020 году, а спустя год подрастет на 2,6%. Такой прогноз подготовили специалисты Всемирного банка, 12 апреля сообщается на сайте организации.

Падение связано со снижением мировых цен на нефть и проблемами в туристическом секторе на фоне пандемии коронавируса.

В докладе банка также даются рекомендации правительствам в виде поддержки финансовой системы и установлении мер по сохранению рабочих мест. Кроме того, эксперты указывают на необходимость развития программ социальной защиты и поддержки населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно о создании в Эквадоре антикризисного фонда по поддержке экономики и системы здравоохранения, который будет формироваться за счет средств, собранных с граждан и организаций страны.

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