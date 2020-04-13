Якутск, , 05:37 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса пострадают все экономические отрасли. Властям РФ необходимо последовать примеру Китая, принять кардинальные меры и ввести в стране настоящий карантин, а это им всё равно придётся сделать рано или поздно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Отвечая на вопрос «Какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего?», эксперт отметил, что пострадают все отрасли, начиная от малого и среднего бизнеса, заканчивая добычей алмазов, нефти, газа и даже бюджетники.

«Если меры самоизоляции продлятся ещё дольше экономика банально не выдержит. Государство не хочет и не может выплатить всем предпринимателям какие-либо выплаты, у государства на балансе вся бюджетная сфера, работники которой нынче или сидят по домам, или работают онлайн. А врачи работают в усиленном режиме также как и сотрудники МВД, и Росгвардии, и других спецслужб. Кого-то, кто постарше отправили в отпуска или на больничные. Все изворачиваются как могут. Если прекратить массовую истерию и панику можно было бы, как в Китае преодолеть это в течение месяца, у нас же оттягивают кардинальные меры, продляя тем самым период «странного карантина» (по аналогии со «странной войной» 1939−40 годов, когда союзники имея преимущество не нападали на третий рейх). Рано или поздно придётся взять ответственность и ввести настоящий карантин, чтобы прекратить распространение, и взять обязанности по выплатам всем пострадавшим», — считает Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти регионов РФ постепенно ослабляют режим самоизоляции. Некоторым предприятиям разрешают возобновить работу.