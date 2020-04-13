13 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

На одежде некоторых высокопоставленных чиновников время от времени можно увидеть необычные бейджи, содержащие некое наполнение. Их называют «блокаторы вирусов», но сами носители признают, что не знают, насколько эффективно это средство. Тем временем один из производителей этого «чудо-средства» временно приостановил производство.

Анастасия Степанова, , 05:33 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса на сегодня заставляет граждан обращать внимание на все предложения, а также слухи и предположения о возможности защититься и не заболеть. Резкий всплеск информации о полезности имбиря, чеснока и лимонов спровоцировал существенный скачок цен на эти товары, сделав их практически недоступными для большинства населения. А в апреле 2020 года на одежде некоторых высокопоставленных чиновников стало чаще появляться ещё одно «чудо-средство» — необычные бейджи, содержащие некое наполнение. Продавцы и производители называют их «блокаторами вирусов», но сами носители признают, что не знают, насколько эффективно это средство. Тем временем один из производителей этого блокатора уже временно приостановил производство. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Блокатор Принт-скрин с сайта производителя

О мифах

В связи с появлением разных мифов на фоне пандемии и борьбы с коронавирусом оперштаб на официальном сайте стопкоронавирус. рф развенчал некоторые из них. Заявляется, что в частности, мёд, чеснок и цитрусовые, цены на которые резко пошли вверх, «существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций» не играют, а «антибиотики против вирусов не действуют» и их «не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции». Уточнялось также, что «пациентам, госпитализированным с инфекцией, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций».

Специалисты напоминают, что на сегодня нужно «в первую очередь соблюдать меры социальной изоляции — не посещать многолюдные общественные места, держаться подальше от кашляющих и чихающих людей и тем более не контактировать с больными или людьми на карантине». После вынужденного посещения общественных мест нужно тщательно вымыть руки с мылом и продезинфицировать поверхности, к которым прикасались.

Оперштаб напоминает, что не нужно верить «информации о том, что экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса можно купить в Интернете». На фоне пандемии активизировались мошенники разных мастей, пытающиеся нажиться на беде.

О «блокаторах»

Если говорить о средствах, которые в ходу среди высокопоставленных чиновников, то часто на их одежде можно увидеть необычные бейджи, так называемые «блокаторы вирусов».

Например, они были замечены у главы правительства Узбекистана Абдуллы Арипова, его заместителя Джамшида Кучкарова, главы МВД Узбекистана Пулата Бобожанова. А чуть ранее с таким бейджем публичное мероприятие посетил пресс-секретарь президента России Владимира Путина — Дмитрий Песков, который рассказал журналистам, что купил блокатор вирусов в аптеке.

Пресс-секретарь отметил, что не знает, насколько блокатор эффективен, добавив, что в период пандемии каждый в качестве превентивных мер «носит всё, что можно»:

"Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что новые эксперты говорят, что это может быть вредно. Поэтому точно не знаю».

Спустя пару дней блокатора у Пескова уже не было.

Сам по себе продукт — «блокатор вирусов» — не новый. С 2011 года в разных странах он продвигался как эффективное средство от гриппа, которое буквально за десять минут создаёт в зоне дыхания человека некий «защитный купол», убивающий до 99% вирусов. Судя по описанию, купол должен был появиться «благодаря диоксиду хлора, который выделяется из блокатора».

Ещё в 2018 году в комментариях телеканалу НТВ токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что для образования «купола чистоты», что нарисован в рекламе средства, бейдж нужно «прибить к макушке гвоздиком» и желательно, чтобы он ещё и вращался. Человек при этом должен стоять неподвижно.

На фоне объявленной пандемии с середины марта 2020 года интерес к бейджам-блокаторам начал расти, но мнения о вреде, полезности разделились.

Ведущий инженер Российского химико-технологического университета Александр Кочетков, комментируя изданию The Insider вопрос о блокаторе, был категоричен, отметив, что бейдж никак не может защитить от вируса:

«Возможно в каких-то лабораторных исследованиях, посвященных изучению этого вируса он и применяется, но не для того, чтобы его носил человек».

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в комментариях ТАСС также не смогла подтвердить эффективность данного продукта, добавив, что нужно проводить исследования со стороны фундаментальной науки.

О производителях и приостановке

Примечательно, что один из российских производителей бейджей-блокаторов, судя по данным на его официальном сайте, уже приостановил их производство. Речь идёт о компании «Инноколлоид». Подобный шаг «Открытым медиа» гендиректор компании Александр Виноград объяснил тем, что решено провести «серию экспериментов по оценке эффективности действия «Блокатора» на инактивацию новых вирусов, исследования на которых ранее мы не проводили».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инноколлоид» было создано 9 ноября 2017 года для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Уставный капитал компании, которую возглавляет Виноградов, владеющий в ней долей 80%, составляет 20 тыс. рублей. Второй совладелец — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

На сайте некоторых аптек указано, что «блокатор бактерий и вирусов разработан учёными Международного научного центра SCAMT, на базе исследовательского центра НИУ ИТМО (Санкт-Петербург) и не уступает по эффективности таким японским средствам как air doctor, Nanoclo2».

К слову, блокатор в аптеках в среднем соит 800−1 тыс. рублей. Довольно недешёвое удовольствие. А японский Air Doctor, который позиционируется, как «бейдж против гриппа и простуды», но почему-то стал наиболее популярен в период пандемии, дистрибьютор и вовсе продаёт на своём сайте за 1750 рублей. Именно этот бейдж был замечен у Пескова, а фотографию с ним продавец товара использует практически как рекламу средства. На своей странице в соцсетях продавец продолжает заявлять, что «японский блокатор вирусов Air Doctor в виде бейджа выделяет диоксид хлора, который разрушает белковую структуру вирусов и бактерий, тем самым уничтожая их в радиусе 1 метра», а «действующее вещество не токсично, не имеет противопоказаний и побочных эффектов при использовании по инструкции». При этом никаких официальных научных исследований к этому заявлению не прикладывается. Так что, пока одни приостанавливают производство, чтобы провести исследования, другие активно торгуют товаром, вызвавшим множество вопросов, в том числе по его эффективности. По данным на сайте продавца, торгует японским чудо-средством индивидуальный предприниматель Наталья Маринич. ИП зарегистрировано в Приморском крае в январе 2017 года. Его основной вид деятельности ничего общего с медициной не имеет — аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. Помимо ИП, у Маринич в активе три юрлица в Находке (Приморский край) — гостиничная компания, которая с ноября 2019 года в стадии ликвидации, ООО «Находкинский торговый комплекс» (оптовая торговля прочими потребительскими товарами) и строительное «Находкастройтехмонтаж».

Тем временем, пока эксперты спорят об эффективности или бесполезности блокаторов, в соцсетях появилась информация, что в аптеках некоторых городов дефицитным товаром стали популярный парацетамол, дешевые витамины. И всё также никуда не делся дефицит медицинских масок.