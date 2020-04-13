Салехард, , 04:56 — REGNUM Власти Ямала готовят третий пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Правительством и Заксобранием ЯНАО приняты на сегодня два пакета, в которые входят меры поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, включенных в Единый реестр МСП.

Получить 30 тыс. рублей могут единовременно и безвозмездно предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах ремонта компьютеров и бытовой техники; химчистки, пошива и ремонта одежды; парикмахерских и салонов красоты; фотографии.

До 200 тыс. рублей предоставляется на компенсацию расходов единовременно и безвозмездно бизнесу, работающему в сферах образования, здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, развлечений, бань, саун, салонов красоты, социальных услуг, общепита.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса снижена налоговая ставка на доход по упрощённой системе налогообложения до 1%, ЕНВД — до 7,5% и введены минимальные ставки по арендным платежам государственного и муниципального имущества и возможность отсрочки. Ставка 0% по уплате транспортного налога и отмена платы за разрешение на предоставление услуги такси. Строительному бизнесу даётся отсрочка по «упрощёнке», транспортному налогу и налогу на имущество.

Для крупных торговых центров площадью более 2 тыс. кв.м. даётся отсрочка по УСН, налогу на имущество и платежам за аренду земли. Для иных торговых центров предоставляется компенсация по коммунальным платежам и отсрочка по платежам за аренду земли.

Компенсация расходов по коммунальным платежам даётся всем предпринимателям Ямала, вынужденным приостановить свою деятельность в связи с постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Подробнее меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции перечислены на сайте сохранибизнес89.рф.