Якутск, , 05:04 — REGNUM Пандемия коронавируса будет иметь масштабные последствия — пострадает не только малый и средний бизнес, резко уйдут вниз все экономики мира, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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По словам эксперта, трудно спрогнозировать ВВП, да и чего-то положительного на счёт прогнозов в области экономики, касательно не только малого и среднего бизнеса, но и любых смешанных и рыночных экономик в мире.

«Во-первых, с такими кризисами легче справляются экономики с большей долей государственного сектора, в 90-е годы их любили называть плановыми или нерыночными. Если государство контролирует распределение ресурсов, средств производства, помощи предприятиям и имеет мощное массовое производство, основанное на госконтроле, и всей экономикой управляет государство, только такие государства могут пережить подобные кризисы.

Главная цель бизнеса, которую может назвать любой школьник, это извлечение прибыли. А в условиях самоизоляции, карантина, ЧС, прибыль получить невозможно. Поэтому многие, так называемые бизнесмены, вопреки разговорам о «социальной ответственности бизнеса» идут на спекуляции в ценообразовании или создают сговоры и искусственный дефицит.

Достоверно известно, что особо предприимчивые буквально озолотились на медицинских масках, взвинтили цены на продукты типа имбиря, лимона и чеснока. В целом, ограничения на работу, к примеру, магазинов с запчастями, сантехникой, электроникой, строительными, канцелярскими и другими товарами в условиях самоизоляции, весьма непродуманны и даже вредны для экономики и для населения. Следовало позволить им работать хотя бы в ограниченном режиме или в режиме доставки», — считает Андрей Данилов.

По мнению политолога, в условиях капитализма нельзя запрещать работать, это сродни того, что ты пилишь сук на котором сидишь. Деньги должны быть в обороте, приносить прибыль и их надо тратить, покупать-продавать, платить зарплату.

«Возможно нас может ожидать потеря покупательной способности денег, сокращение отпусков, отпускных и зарплат. В планетарном масштабе стоит задуматься об эффективности рыночной экономики в условиях кризисов не только экономических поражаемой ею самой, но и кризисов другого рода, в том числе эпидемий. Массовая паника вокруг нового вируса не делает экономике лучше», — заключил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области разрешили возобновить работу с 13 апреля малому и среднему бизнесу при условии жёсткого соблюдения правил санитарной безопасности.