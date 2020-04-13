Москва, , 04:13 — REGNUM Использовать возможности кредитных каникул решили около 13% граждан России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие», передает 13 апреля ТАСС.

Сообщается, что всего 42% граждан решили использовать предоставляемые банками в связи с эпидемией коронавируса кредитные каникулы. Из них 29% рассматривают такую возможность в будущем.

«Лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами», — говорится в сообщении банка.

Около половины российских граждан не будут использовать льготные возможности. Еще 6% жителей страны категорически опровергли наличие у них кредитов и открестились от них в будущем.

В опросе приняли участие тысяча респондентов, свое мнение граждане в возрасте от 18 до 60 лет высказывали 10−12 апреля.