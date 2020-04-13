Москва, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Москвы 30 июня 2020 года планирует рассмотреть серию ходатайств от кредиторов компании O1 Group Finance, которая в сентябре 2019 года была взята под наблюдение. По двум ходатайствам долги группы могут вырасти сразу на 7,619 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «O1 Group Finance» было учреждено с уставным капиталом 10 тыс. рублей в мае 2008 года для предоставления финансовых услуг. Единственный владелец компании с марта 2017 года — компания «ШТИХТИНГ РОК ЭНД ПИЛЛАР ИНВЕСТМЕНТС» (Нидерланды). ООО «O1 Group Finance» входило в одноимённую группу бизнесмена Бориса Минца, которого ранее суд Москвы заочно арестовал как фигуранта дела о многомиллиардной растрате. Отмечалось, что Минц на сегодня проживает в Лондоне.

Инициатором банкротства «O1 Group Finance» в июле 2019 года выступило кипрское «КОО Дилахасси Лимитед», а позднее к нему присоединился банк «Траст». В сентябре 2019 года в отношении компании ввели первый этап — наблюдение, которое продлилось до конца марта 2020 года, но решение о следующем этапе суд пока не принял. Между тем судья запретил временному управляющему проводить первое собрание кредиторов, без которого нельзя перейти к следующему этапу.

В то же время в дело продолжают поступать претензии, которые планируется рассмотреть в конца июня. В частности, от банка «Траст» по одному из ходатайств на сумму 2 765 188 328 рублей, от «КОО Дилахасси Лимитед» — на 4 854 996 337 рублей 72 копейки.