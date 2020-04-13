Лондон, , 03:42 — REGNUM Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании может составить 30% в период с апреля по июнь 2020 года, завил глава британского минфина Риши Сунак, сообщает газета The Times.

По его словам, ВВП может упасть на 25−30% во втором квартале 2020 года. Отмечалось, что соответствующее заявление Сунак сделал в ходе совещания министров, когда обсуждался вопрос о продлении режима самоизоляции еще на месяц. При этом десять министров, имена которых не раскрываются, настаивали на продлении режима самоизоляции в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, к 12 апреля в Великобритании количество скончавшихся в результате болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, превысило 10 тыс. и составило 10 612 человек. При этом отмечалось, что ежесуточное число смертей в стране снизилось по сравнению с предыдущими двумя днями.