Вена, , 03:24 — REGNUM Условия сделки ОПЕК+ о снижении объемов добычи сырой нефти будет действовать до конца апреля 2022 года, при этом предусмотрена возможность продления в декабре 2021 года. Об этом говорится в итоговом коммюнике союза.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе по итогам сделки.

Очередная встреча ОПЕК+ запланирована на 10 июня в формате вебинара для выработки совместных действий по нормализации ситуации на сырьевых рынках.

Как сообщало 13 апреля ИА REGNUM, Россия в мае и июне сократит добычу нефти до уровня 8,5 млн баррелей в сутки по условиям сделки ОПЕК+.

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