Кито, , 03:13 — REGNUM Зарплата чиновникам высшей категории снизилась на 50% в Эквадоре на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, заявил эквадорский президент Ленин Морено на своей странице в Twitter.

«Я решил сократить на 50% ежемесячную зарплату президента, вице-президента, министров и вице-министров», — заявил он.

Также снижены и зарплаты депутатов парламента, а также чиновником местных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент Эквадора Ленин Морено распорядился создать гуманитарный фонд, призванный нейтрализовать последствия нефтяного и эпидемиологического кризисов в стране. Фонд будет пополняться за счет взносов граждан Эквадора и предприятий.

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