Лондон, , 03:02 — REGNUM Цена на нефть марки Brent с условием поставки в июне снизилась после 01:00 (мск) на 0,66%, до $31,61 за баррель после небольшого подъёма (на 2,24%) в начале торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE). Это следует из данных торговой площадки.

Аналогичным образом на достижение соглашения странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти среагировали азиатские рынки. Там цена фьючерса нефти марки Brent упала на 1,29% и по состоянию на 2:03 мск составила $31,24 за баррель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.

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