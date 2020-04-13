Тегеран, , 02:51 — REGNUM Государства-участники G20 «Большой двадцатки» решили сократить нефтедобычу на 3,7 млн баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, 12 апреля сообщает агентство IRNA.

Ранее сообщалось о планах Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократить добычу углеводородов на 2 млн баррелей в сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля страны ОПЕК+ подписали новое соглашение об уменьшении объемов добываемой нефти. Картель должен снизить добычу сырья на 9,7 млн баррелей в сутки, а РФ и Саудовской Аравии — 11 млн баррелей в сутки.

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