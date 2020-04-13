Буэнос-Айрес, , 02:49 — REGNUM Цены на нефтяных рынках начнут стабилизироваться уже в понедельник, 13 апреля, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро после достижения соглашения странами ОПЕК+.

«С завтрашнего дня, а в Азии это уже сегодня, цены на нефть начнут стабилизироваться, нефтяной рынок стабилизируется», — заявил венесуэльский лидер в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».

По его словам, восстановление станет базой для восстановления экономики после пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.

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