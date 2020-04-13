Казань, , 02:48 — REGNUM Сразу два иска о самобанкротстве подала компания, специализирующаяся на оптовой торговле твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Мартовское заявление арбитраж Татарии ООО «Хазар» вернул из-за недочётов, но тогда оно повторно обратилось с тем же требованием. Иск о банкротстве пока не принят судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый иск «Хазаром» был подан в начале марта 2020 года. Сумма долгов, ставшая причиной обращения с заявлением о собственной несостоятельности, составила 36 567 079,83 рубля. Из-за недочётов иск оставили без движения, но они не были устранены, а заявитель подал ходатайство о возврате заявления, и 9 апреля его вернули ООО. В тот же день — 9 апреля компания обратилась с тем же требованием повторно, но сумма долгов увеличилась до 39 288 984,44 рубля. Дело пока не принято к производству.

Финансовые претензии вплоть до подачи банкротных исков в 2019 году к «Хазару» имели также ООО «Правовое агентство Парус» (Екатеринбург) и казанское ООО «Бизнес поддержка», но до первого этапа процедуры несостоятельности дела не дошли.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в августе 2004 года и на сегодня имеет статус малого предприятия. На начало 2019 года в ней работали свыше 50 человек. Уставный капитал — минимален (10 тыс. рублей), директор с января 2020 года — Алёна Богданович, владельцы — Вячеслав Борисов (совладелец компании «Монгол», работающей в области права) и Шамиль Миннуллин.