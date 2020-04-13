Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

«Переговоры по-прежнему идут, некоторые детали ещё необходимо согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено», — пояснил собеседник издания.

Отмечается, что соглашение может предусматривать мораторий сроком от шести до девяти месяцев. В окончательном виде документ могут принять на встрече министров финансов «большой двадцатки» 15 апреля.

Ранее Международный валютный фонд и Всемирный банк призвали правительства государств-кредиторов заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития.

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