Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Мировое лидерство в области нефтедобычи могли утратить США, если бы соглашение ОПЕК+ не было принято. Такое мнение выразил сенатор-республиканец от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер 12 апреля в сообщении в соцсети Twitter.

Кроме того, Крамер подчеркнул, что спад в нефтяном секторе страны привел бы к потере тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Парламентарий поблагодарил за достижение результата по сделке ОПЕК+ американского президента Дональда Трампа и главу минэнерго США Дэна Бруйетта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Кевин Крамер в своем Twitter обвинил Саудовскую Аравию в войне против США из-за ситуации на нефтяном рынке.

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