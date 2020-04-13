Москва, 13 апреля 2020, 01:59 — REGNUM РФ в мае и июне сократит объем добычи нефти до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики страны.
По словам, министра энергетики РФ Александра Новака, новая сделка ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти на 20%. Снижение добычи, прежде всего, обусловлено снижением спроса на нефть во всем мире.
Как сообщало ИА REGNUM, Новак назвал действия Саудовской Аравии по наращиванию объемов добычи нефти, при выходе из сделки ОПЕК+, иррациональными.
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