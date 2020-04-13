Москва, , 01:59 — REGNUM РФ в мае и июне сократит объем добычи нефти до уровня 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики страны.

«В рамках соглашения Россия снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 млн, в качестве базы сокращения для России был принят уровень в 11 млн баррелей в сутки», — сообщается в пресс-релизе министерства.

По словам, министра энергетики РФ Александра Новака, новая сделка ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти на 20%. Снижение добычи, прежде всего, обусловлено снижением спроса на нефть во всем мире.

«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Новак назвал действия Саудовской Аравии по наращиванию объемов добычи нефти, при выходе из сделки ОПЕК+, иррациональными.

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