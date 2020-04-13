Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Энергетическая отрасль США быстро пройдёт этап восстановления от последствий пандемии и ценовых войн, и затем укрепится, говорится 12 апреля в распространённом Минэнерго США заявлении главы ведомства Дэна Бруйетта.

«В то время как падение спроса из-за коронавируса и ценовые войны серьезно навредили промышленности, я уверен, что скоро все восстановится и даже сильнее укрепится», — сказал министр.

По его словам, такое укрепление станет возможным после заключения между Россией и Саудовской Аравией «исторической сделки», которая стала завершением ценовой войны на нефтяном рынке.

Напомним, страны ОПЕК+ на втором экстренном заседании 12 апреля достигли окончательной договорённости о сокращении добычи нефти в течение мая — июня на 9,7 млн баррелей в сутки.

Читайте также: Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки