Оттава, , 01:44 — REGNUM Канада приветствует заключение соглашения ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление канадского министерства природных ресурсов.

«Это хорошо. Мы приветствуем любые шаги, привносящие стабильность в глобальный рынок нефти», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонных переговорах российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии. Лидеры трех стран поддержали договоренность в рамках ОПЕК+ о поэтапном снижении объема добычи нефти для стабилизации мирового рынка и мировой экономики.

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