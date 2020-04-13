Даллас, США, , 00:26 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ по ограничению объемов нефтедобычи положительно оценил председатель Техасской железнодорожной комиссии Уэйн Кристиан, 12 апреля в сообщении на странице в Twitter.

Глава комиссии, отвечающей за нефтяную отрасль в штате, выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за продвижение сделки и за отстаивание интересов США в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Дональд Трамп отметил в сообщении в Twitter, что новое соглашение ОПЕК+ поможет сохранить сотни тысяч рабочих мест в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал договорённость ОПЕК+ «отличной сделкой для всех»