Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп приветствовал новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

«Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ состоялась. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетики в Соединенных Штатах», — написал глава Белого дома.

Президент США добавил, чот хотел бы «поблагодарить и поздравить» президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

«Я только что говорил с ними из Овального кабинета. Отличная сделка для всех!» — отметил Дональд Трамп.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США и королем Саудовской Аравии. Отмечено, что лидеры трёх стран поддержали достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти «в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом».

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