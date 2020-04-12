Москва, , 23:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл отдельные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, посвящённые ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти, сообщает 12 апреля пресс-служба Кремля.

Обсуждалось значение достигнутого соглашения о снижении объёмов нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Ещё раз отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении нефтедобычи», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Помимо вопросов нефтяного рынка, Владимир Путин и Дональд Трамп затронули вопросы, относящиеся к сфере стратегической безопасности.

Как сообщало, ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд провели трёхсторонние телефонные переговоры на тему соглашения стран организации ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти, которое должно начаться с 1 мая 2020 года.

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