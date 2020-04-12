Эр-Рияд, , 23:45 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Абдул Азиз ибн Салман заявил, что «эффективное» сокращение добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ будет больше согласованных 10 млн баррелей в сутки, 12 апреля сообщает агентство Reuters.

По словам министра, за счет реального большего сокращения со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ сокращения добычи ОПЕК+ могут составить не 10, а все 12,5 млн баррелей в сутки.

С учетом глобального сокращения добычи, в том числе в странах, не входящих в ОПЕК+, сокращение может составить до 20% мировой добычи.

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